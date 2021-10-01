Михаила Саакашвили задержали в Грузии

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили задержан, об этом сообщает RT со ссылкой на премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили.



По его словам, сейчас Саакашвили поместили в пенитенциарное учреждение. Политик находится в Руставской тюрьме недалеко от Тбилиси.

Гарибашвили пояснил «РИА Новости», что у правоохранительных органов страны была предварительная информация о передвижении Саакашвили — начиная с Украины и до Грузии.

Сегодня Михаил Саакашвили заявил о своем возвращении в Грузию спустя восемь лет. В соцсетях он призвал пойти на выборы в Грузии 2 октября. Далее он планировал отправиться в Тбилиси. В МВД Грузии в то же время заявили, что политик не пересекал государственную границу.



До этого бывший президент страны сообщал о планах вернуться на родину к выборам в органы местного самоуправления в октябре.



Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии с 2004 по 2013 год два срока подряд. После этого он покинул страну, на политика завели несколько уголовных дел и объявили в розыск. Сейчас он возглавляет исполком Национального совета реформ Украины.

Маргарита Головатенко