Саакашвили заявил о своем возвращении в Грузию спустя восемь лет

Михаил Саакашвили заявил о своем возвращении в Грузию спустя восемь лет. Он утверждает, что находится в Батуми. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Нам всем нужно понять, что голосование за мечту будет подписанием смертной казни для Грузии. Вот почему 2 октября мы все должны пойти на выборы, чтобы спасти Грузию. А 3 октября с утра перейдем из всей Грузии, чтобы защитить результаты выборов. Присоединюсь к одной из таких колонн», — написал Саакашвили в одном из постов.

Далее он планирует отправиться в Тбилиси. В МВД Грузии рассказали, что политик не пересекал государственную границу, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

До этого бывший президент страны сообщал о планах вернуться на родину к выборам в органы местного самоуправления в октябре.

Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии с 2004 по 2013 годы два срока подряд. После этого он покинул страну, на политика завели несколько уголовных дел и объявили в розыск. Сейчас он возглавляет исполком Национального совета реформ Украины.

Диана Жиленкова