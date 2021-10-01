Песков заявил, что динамика смертности от коронавируса в России вызывает беспокойство

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал динамику смертности от коронавируса в России. По его словам, она вызывает беспокойство, но ситуация отличается от прошлой весны, когда цифры были другие и вводились серьезные ограничения.

Песков отметил, что регионы принимают различные меры по недопущению распространения инфекции. В Кремле наблюдают за развитием ситуации, передает «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов (архив)

За последние сутки в России выявили 24 522 новых случая коронавируса. Зафиксировано 887 смертей. За весь период в стране от COVID-19 умерли 208 142 человека. В то же время, несмотря на рост числа летальных исходов, вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России вводить локдаун не будут.

Диана Жиленкова