С 1 октября в России повысят пенсии военнослужащим и зарплаты бюджетникам

C 1 октября в России повысят пенсии военнослужащим и зарплаты российским военным, проходящим службу по призыву и по контракту. Также вырастет зарплата у бюджетников, начнут действовать новые правила получения детских пособий.

Зарплату повысят сотрудникам Росгвардии, органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, пожарной службы, таможни. Военным пенсионерам и бывшим сотрудникам силовых структур будет увеличена пенсия.

Ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка, получаемые семьями с низким доходом, будут начисляться на карты национальной платежной системы «Мир». Также в список попали пособия по беременности и родам и ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинской организации на ранних сроках беременности, пишет «Лента.ру».

Фото: realnoevremya.ru

Вчера правительство России внесло в Госдуму законопроект, в котором предложило поднять минимальный размер оплаты труда на 6,4%. Таким образом, с 1 января 2022 года он должен составить 13 617 рублей.

Ольга Шагиева