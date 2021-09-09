Итоги дня: Фаттахов переходит в Росмолодежь, новые суды по делу Finiko, воскрешение «Матрицы»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 9 сентября.
- Министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов стал заместителем руководителя Федерального агентства по делам молодежи. Документ о назначении подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Информацию о назначении «Реальному времени» подтвердили в Министерстве по делам молодежи РТ. В будущем Фаттахов переедет в Москву для работы в новой должности.
- Сегодня на 71-м км трассы Казань — Оренбург в Рыбно-Слободском районе вблизи населенного пункта Сорочьи Горы Honda столкнулась с микроавтобусом. Водитель легковушки погиб на месте. По предварительной информации, пострадали 11 человек, в том числе один ребенок, сообщили «Реальному времени» в Минздраве Татарстана. По факту ДТП следственные органы СК РФ по Татарстану возбудили уголовное дело по статьям «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» (ч. 3 ст. 264 УК РФ) и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека» (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).
- До 7 ноября в СИЗО будет находиться 31-летняя Дина Ахметзянова, ранее Габдуллина, — обвиняемая в мошенничестве по делу криптопирамиды Finiko. Такое решение вынес Вахитовский суд Казани, сообщил журналист «Реального времени». Большая часть заседания прошла в закрытом от СМИ режиме — по ходатайству адвоката, который обещал ссылаться на некие персональные данные и медицинские документы своей клиентки. Ахметзянова представилась суду матерью двоих детей, недавно сменившей фамилию в связи с замужеством.
- Также суд санкционировал арест экс-гендиректора ООО «Недвижимость и Закон» Лилии Нуриевой по этому делу. Обвиняемая просила о более мягкой мере пресечения, утверждая, что частично признала вину и готова помогать следствию доказательствами. Со слов Нуриевой, у нее достаточно аудио- и видеозаписей, которые могут изобличить людей более высокого уровня, проводивших семинары и презентации по Finiko. Своей ошибкой она считает то, что искренне верила в «экономическую модель проекта» и распространяла о нем информацию в Сети, делясь и своими собственными успехами. Она же заявила о частичном признании вины в «финикийской» афере: «Признаю — я зря распространяла информацию в «Инстаграме». Я верила в экономическую модель этой компании. Если бы не верила, не продала бы свою машину и дом... Могу помочь следствию раскрыть часть этого дела», — сказала она.
- Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию в Афганистане. Он считает, что к возникновению новой кризисной ситуации привел уход из страны США и их союзников. «И еще до конца не ясно, как все это скажется на региональной и глобальной безопасности», — сказал он. Путин высказался в ходе онлайн-саммита БРИКС.
- Ежегодно около 1% самых богатых граждан Соединенных Штатов уклоняются от уплаты налогов на сумму в $163 млрд, следует из данных Министерства финансов США. В течение следующего десятилетия американский бюджет может потерять до $7 трлн, полагает казначейство, так как неуплаченные налоги могут привести к «налоговому разрыву» — разнице между суммами фактически поступивших налогов и ожидаемым объемом.
- На встрече Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко, которая проходит в московском Кремле, российский лидер заверил, что договоренности, которые они планируют достичь, не связаны со сложившейся политической ситуацией в двух государствах «либо с политическим календарем в преддверии наших парламентских выборов в России». Он также предложил главе РБ предоставить возможность правительствам финализировать некоторые соглашения двух стран.
- В Татарстане среднесуточные температуры воздуха удерживаются ниже многолетних значений на 2—6°. Под влиянием атмосферных фронтов в республике дожди и местами сильный ветер, сообщили в Гидрометцентре РТ. В начале следующей недели Татарстан кратковременно попадет в теплый сектор перемещающегося по северным широтам атлантического циклона. Местами будут идти дожди, но температуры в дневные часы повысятся до +16... +21°.
- Президент России Владимир Путин присвоил главе МЧС Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно. Оно присвоено за «героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга», говорится в тексте документа. Зиничев погиб вчера. Ему было 55 лет. Он находился в Норильске в связи с проведением масштабных учений в Арктической зоне. Глава МЧС погиб при спасении известного кинорежиссера Александра Мельника, который прибыл туда для выбора места съемок своего будущего документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути.
- Звание «Город трудовой доблести» будет присвоено еще 12 российским городам. Об этом заявил Владимир Путин на заседании организационного комитета «Победа». Отмечается, что указ будет подписан в ближайшее время. Звание получили следующие города: Оха (Сахалинская область), Ступино (Подмосковье), Кострома, Лысьва (Пермский край), Сызрань (Самарская область), Мончегорск (Мурманская область), Воркута (Республика Коми), Алдан (Якутия), Бологое (Тверская область), Чита, Дзержинск (Нижегородская область) и Кемерово.
- В Казани на Сибирском тракте начался ремонт трамвайных путей. Специалисты работают над устранением аварийных участков. Отмечается, что на участке Сибирского тракта в направлении улицы Халитова были обнаружены места с уширением пути и стыки, требующие протяжки или повторной сварки.
- Власти Казани изымут один земельный участок для строительства автодороги Большого Казанского Кольца (БКК) на участке от улицы Технической до улицы Магистральной. Постановление опубликовано в сборнике документов мэрии столицы РТ. Для строительства БКК изымут участок площадью 108 кв. м по адресу 2-ая Тихорецкая, 10.
- В Набережных Челнах новым директором филиала КИУ назначена Ирина Фролова, сообщили в вузе. До этого она занимала должность заместителя директора по научной работе. Фролова начала работать в челнинском филиале ИЭУП в 2004 году. В 2005-м защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата социологических наук. 1 сентября 2006 года Фролова стала заведующей кафедрой «Цифровая экономика и управление качеством».
- Защитник клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев привез в Нижнекамск Кубок Стэнли. Сергачева встретили в аэропорту, после чего защитник посетил Вечный огонь. Он заявил, что в будущем хотел бы поиграть за родную команду «Нефтехимик». Кроме того, Сергачев поделился мнением о предстоящей Олимпиаде, которая должна пройти в феврале в Китае. Он понадеялся, что все хоккеисты Национальной хоккейной лиги поедут на зимние Игры и договоренность между НХЛ и МОК сохранится в силе.
- Следственные органы СК РФ по Татарстану завершили расследование уголовного дела против 32-летней жительницы Казани — ее обвиняют в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и краже (п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ), сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий. По версии следствия, 23 марта текущего года женщина с 24-летним сожителем зашли в продовольственный магазин на улице Родины и похитили четыре палки докторской колбасы на общую сумму 700 рублей. Колбасу они продали прохожей. Вечером 27 июня женщина и сожитель распивали спиртное в квартире на улице Зорге. Тогда на почве ревности они поругались, дошло до драки. Женщина нанесла мужчине два ножевых ранения, в том числе в грудную клетку. Потерпевший отобрал у нее нож, после чего они помирились и легли спать. Когда женщина проснулась, обнаружила, что сожитель скончался.
- В Казани 34-летний мужчина взял в долг 205 тыс. рублей у своего знакомого, но не вернул их. Взыскатель обратился к судебным приставам. На исполнение в Ново-Савиновский районный отдел судебных приставов поступил исполнительный документ о взыскании задолженности, у мужчины на счетах не было таких средств. Выяснилось, что он является собственником Porsche Macan 2015 года выпуска. Транспортное средство эвакуировали и поместили на специализированную стоянку. Теперь, чтобы вернуть автомобиль, неплательщику придется погасить долг, иначе имущество подлежит реализации в счет его погашения, а оставшиеся денежные средства вернут должнику.
- Ежегодно сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам проводят «перепись» животных в лесу. На протяжении многих лет в РТ наметилась стабилизация и рост численности особо ценного вида животных — косуль, сообщили в пресс-службе ведомства. По результатам последнего подсчета, их численность достигла 10 179. Отмечается, что устойчивая популяция обитает в Бавлинском и Бугульминском районах республики.
- Студия Warner Bros. представила первый трейлер фильма «Матрица: Воскрешение». Премьера намечена на конец этого года. Ролик опубликовали на youtube-канале студии. Режиссер фильма — Лана Вачовски, а Киану Ривз сыграл главную роль. Также в кинокартине снялись Кэрри-Энн Мосс, Джессика Хенвик, Яхья Абдул-Матин II и другие.
- В Татарстане прогнозируется холодная погода в выходные дни. Пока в республике среднесуточные температуры воздуха удерживаются ниже многолетних значений на 2—6. В начале следующей недели потеплеет до +21.
Алексей НечаевОбществоВластьЭкономика Татарстан Фаттахов Дамир Ильдусович
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