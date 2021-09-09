Минздрав сообщил об 11 пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Татарстане — на место вылетел вертолет РКБ

Фото: Максим Платонов (архив)

При столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля в Рыбно-Слободском районе Татарстана, по предварительной информации, пострадали 11 человек, в том числе один ребенок. Об этом «Реальному времени» сообщили в Минздраве Татарстана.

Фото: соцсети

Один человек погиб на месте, до приезда скорой. Еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии. 10 человек, в том числе один ребенок, — в состоянии средней степени тяжести. Ребенок доставлен в ДРКБ, девять человек — в РКБ. На место аварии вылетал вертолет санавиации РКБ.

Фото: соцсети

Трагический обгон

ДТП произошло на 71-м км трассы Казань — Оренбург в Рыбно-Слободском районе, вблизи населенного пункта Сорочьи Горы. По данным МВД по РТ, водитель Honda вылетел на встречную полосу, где и столкнулся с микроавтобусом. Он погиб на месте. Сейчас здесь работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего.



Микроавтобус компании «Тандем» доставлял пассажиров из Казани в Заинск, в салоне было 10 человек. Представители перевозчика отзываются о водителе как об опытном специалисте со стажем более семи лет.

К пострадавшим в аварии приезжали несколько машин скорой помощи из пяти районных больниц. Доставленный в ДРКБ девятилетний ребенок находится в состоянии средней степени тяжести. В РКБ скорыми привезли восемь человек, одного тяжелого пациента доставили вертолетом санавиации. О состоянии пострадавших пока не сообщается.

Прокуратура Татарстана уже организовала проверку по факту ДТП с участием рейсового автобуса на территории Рыбно-Слободского района, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Надзорное ведомство выяснит обстоятельства случившегося, способствовавшие ДТП, причины и условия. Также сотрудники прокуратуры проверят работу организации-перевозчика в части обеспечения требований безопасности при осуществлении пассажирских перевозок и эксплуатации транспортных средств. По итогам надзорных мероприятий будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.

Татьяна Леухина