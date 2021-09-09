В США богатые резиденты ежегодно уклоняются от налогов на $163 млрд — это много или мало?

Ежегодно около 1% самых богатых граждан Соединенных Штатов уклоняются от уплаты налогов на сумму в $163 млрд, следует из данных Министерства финансов США.

В течение следующего десятилетия американский бюджет может потерять до $7 трлн, полагает казначейство, так как неуплаченные налоги могут привести к «налоговому разрыву» — разнице между суммами фактически поступивших налогов и ожидаемым объемом.



— Поразительна сама величина упущенной выгоды: она равна 3% ВВП, или всем подоходным налогам, уплачиваемым 90% налогоплательщиков с низкими доходами. Налоговый разрыв может быть основным источником несправедливости, — заявила помощница министра финансов по экономической политике Наташа Сарин.

Фото wikipedia.org

Недавно издание ProPublica опубликовало конфиденциальные данные Налоговой службы США (IRS). Из них можно сделать вывод, что 25 богатейших граждан США платили значительно меньший налог на прибыль, чем должны были по закону.

Уклонение от налогов в размере $163 млрд в год — это:

Почти 12 трлн рубле й по сегодняшнему курсу регулятора.

й по сегодняшнему курсу регулятора. Половина суммы всех налогов, поступивших в российский бюджет в прошлом году, — 21 трлн рублей.

— 21 трлн рублей. В 18 раз меньше, чем отрицательное сальдо бюджета США в прошлом году — оно составило $3 триллиона.

— оно составило $3 триллиона. В 217 млн раз больше, чем заплатил налогов экс-президент США Дональд Трамп в 2016 году : он внес в государственную казну $750 тыс., воспользовавшись специальными льготами.

: он внес в государственную казну $750 тыс., воспользовавшись специальными льготами. На $14 млрд меньше, чем состояние главы Amazon Джеффа Безоса — Forbes оценил его в $177 миллиардов.

Фото wikipedia.org

Чуть больше, чем состояние главы Tesla Илона Маска — его активы оцениваются в $151 миллиард.

— его активы оцениваются в $151 миллиард. В 1,8 раза больше, чем состояние основателя Google Сергея Брина — $89 миллиардов.

Алексей Нечаев