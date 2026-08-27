В трансфере Хейса в «Ак Барс» помог Бучневич: закулисье матча с минским «Динамо»

Как казанцы провели свою первую встречу на «Кубке мэра Москвы»

Фото: взято с сайта ak-bars.ru

«Ак Барс» проиграл в первом матче на турнире «Кубок мэра Москвы». Команда Анвара Гатиятулина уступила минскому «Динамо» со счетом 1:2. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Первый блин для «Ак Барса» на турнире в Москве вышел комом

Предсезонка в КХЛ выходит на финишную прямую. В последнюю неделю августа клубы лиги участвуют в турнирах, где в рамках нескольких матчей между собой выявляют сильнейшего. «Кубок Блинова» проходит в Омске, «Мемориал Ромазана» — в Магнитогорске. А в столице России «Ак Барс», ЦСКА, «Спартак», «Автомобилист», «Шанхай Дрэгонс», московское «Динамо», минское «Динамо» и «Торпедо» собрались, чтобы разыграть «Кубок мэра Москвы».

Казанцы и минчане открывали турнир сегодня дневным матчем. Несмотря на то что игра началась в 15:00 мск, трибуны «Мегаспорта» собрали несколько тысяч болельщиков. Причем поддержка коснулась обеих команд. Среди общего числа фанатов не было явного перевеса в сторону «Ак Барса» или минского «Динамо».

взято с сайта ak-bars.ru

Казанцы выставили на игру с «зубрами» практически основной состав. Из значимых потерь — отсутствие Григория Денисенко и Семена Терехова из-за травм.

— Семен давно получил повреждение, но он уже на подходе, возможно, к следующей игре будет готов. Гриша получил повреждение накануне, дали ему возможность восстановиться, к следующей игре он тоже будет готов, — сказал Анвар Гатиятулин в беседе с корреспондентом «Реального времени».

Ни от игры минского «Динамо», ни от выступления «Ак Барса», признаться, не было высоких ожиданий. Оба коллектива находятся в состоянии тотальной перестройки, и объективно клубам нужно время, чтобы заново выстроить систему игры, адаптировать пришедших новичков.

«Ак Барс» уступил минчанам со счетом 1:2. По делу ли? С одной стороны, хоккей казанцев действительно сейчас сыроват, малоэффективен. Даже первое, громкое по именам звено Семенова (Хмелевский — Семенов — Галимов) создает толику остроты в атаке. Единственную шайбу в матче «Ак Барс» забил в большинстве. Отличился нападающий Артем Галимов, который с правого фланга после передачи Митчелла Миллера хлестко прошил Зака Фукале.

«Предсезонная подготовка дается именно для подготовки»

95-й номер был, пожалуй, центральной фигурой в составе «Ак Барса». Как и в играх второго раунда плей-офф Кубка Гагарина прошлого сезона, Галимов изрядно провоцировал легионеров минского «Динамо», то и дело «залезая им под кожу».

взято с сайта ak-bars.ru

Есть ощущение, что форварду «Ак Барса» нравится быть такого рода провокатором. В тренерском штабе казанцев не против — лишь бы это не наносило вреда команде. А как показал сегодняшний матч, в подобной модели игры Галимова есть и обратная сторона медали. За неспортивное поведение Артем был удален арбитрами на последней минуте первого периода. Благо для «Ак Барса» минчане этот двухминутный штраф в гол преобразовать не смогли.

Тем не менее в других эпизодах «Динамо» оказалось дважды результативным. Минчане открыли счет рано: на 6-й минуте в формате 5х4 отличился Сэм Энэс. А в начале третьего периода (41-я минута) победный бросок нанес Даниил Липский.

На пресс-конференции главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин отметил, что матч с «Динамо» дал хорошую пищу для размышлений. Учитывая серию проигранных в августе встреч против «Нефтехимика», московского «Динамо», а теперь и минчан, казанцам еще только предстоит найти свою игру, которая сможет дать достойный результат в регулярном чемпионате.

взято с сайта ak-bars.ru

Впрочем, Анвар Гатиятулин сам обращает на это внимание на пресс-конференциях. В разговорах с журналистами он просит СМИ не спешить с преждевременными выводами и не делать категоричных суждений, так как в предсезонке результат не имеет первостепенного значения. Куда важнее попробовать в деле весь ростер хоккеистов, в том числе и понаблюдать за молодыми, подающими надежды игроками.

— Конечно, всегда приятнее побеждать. В то же время предсезонная подготовка дается именно для подготовки. Смотрим на ребят из системы, на тех, кто проиграл конкуренцию в прошлом сезоне. Нам нужно понять, кто и на какой позиции будет эффективен, — подчеркнул Гатиятулин.

В трансфере Хейса в «Ак Барс» помог Павел Бучневич

Любопытно, что на пресс-конференции Анвара Гатиятулина спросили и о новичке «Ак Барса» — Кевине Хейсе. О трансфере нападающего казанский клуб объявил буквально на днях.

Опытный 34-летний центральный форвард закроет одну из проблемных позиций в команде. К слову, переходу Хейса в «Ак Барс» поспособствовал известный российский нападающий НХЛ Павел Бучневич.

— Планируется ли участие Кевина Хейса в турнире в Москве? Он сейчас занимается документами, этот процесс займет около семи дней. Как все будет готово — он вылетит в Россию. Кстати, хочу поблагодарить Павла Бучневича, с которым они вместе играли в «Рейнджерс». Когда всякие нюансы в переговорах возникали, он помогал разъяснять ситуацию. Знаем, что Хейс может сыграть и с краю, и в центре. Сейчас смотрим его на позиции центрфорварда. Будем смотреть в целом, где каждый игрок будет эффективнее смотреться для командного результата. Исходя из этого и будем принимать решения по сочетаниям, — подытожил Гатиятулин.

«Динамо» Минск — «Ак Барс» — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

1:0 Энэс (Тирни, Смит, 06:11, 5х4)

1:1 Галимов (Бывальцев, Миллер, 16:16, 5х4)

2:1 Липский (Воронов, Лайл, 41:08)

ДС «Мегаспорт», Москва. 2 500 зрителей.

Вратари: Фукале — Арефьев.

Судьи: Дмитрий Беляев, Владимир Мочалов, Валентин Зайцев, Александр Садовников.

Броски: 44-54. Броски в створ: 20-33. Голы: 1-2. Вбрасывания: 24-27. Блокированные броски: 13-15. Силовые приемы: 15-21. Отборы: 2-2. Потери: 18-10. Перехваты: 1-3. Штраф: 6-6.

