Казанский ТЮЗ отремонтирован: очередь за внутренним двором?

Судьбу зданий во дворе на Островского обсудят на заседании инвестсовета у раиса РТ, а пока им придают статус ИЦГФО

«Архивный домик». Фото: Радиф Кашапов

Татарстанское республиканское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры вновь обратилось в Комитет РТ по охране ОКН. На этот раз градозащитники попросили включить в перечень исторических ценных градоформирующих объектов (ИЦГФО) здания бывших складов купцов Романовых. Они находятся во дворе казанского ТЮЗа, в котором только что закончили масштабную реконструкцию. Сейчас территория исторических построек огорожена и ждет заседания инвестсовета у раиса республики.

Кто такие Романовы?

В списке выявленных объектов культурного наследия эти сооружения значатся под номером 31 как «Здание складов». Здесь же один из соседних домов Гуревича, в отношении которого эксперт Александр Мартынов пришел к выводу, что он не обладает достаточной ценностью для статуса памятника. Но Комитет РТ по охране ОКН направил акт экспертизы на доработку, в результате дом 1881 года постройки в феврале 2026-го включили в реестр ОКН.

ТЮЗ разместился в 1940 году в перестроенных зданиях, ранее служивших Купеческим собранием. Эти дома принадлежали династии Журавлевых-Романовых, как и некоторые объекты вокруг на улице Островского. Василий и Козьма Ивановичи Романовы — купцы первой гильдии, занимались хлебной торговлей, владели паровой и водяной мельницами, крупяным заводом, множеством земель. По завещанию Василия было куплено здание для Александровской ремесленной больницы. Козьма несколько лет был городским головой Казанской городской думы, а также открыл в Кульсеитово при крупяном заводе фабрично-заводское училище.

Стоящие во дворе ТЮЗа здания — это склад и амбар купцов Романовых. Интересно, что у строения, которое расположено ближе к входу, есть еще и народное название — «архивный домик», здесь, говорят, хранились архивы театра. А еще в начале нулевых жили актеры нынешнего театра имени Кариева, который начинал ставить спектакли на этой сцене. А в складах, выходящих другой стороной на Булак, хранились декорации татарского ТЮЗа. Русскому ТЮЗу позднее достались масштабные планы директора татарского — Фарида Хабибуллина, который мечтал превратить весь квартал в огромное театральное пространство.

Вид на склады со стороны Булака. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Крупный торгово-складской комплекс периода позднего классицизма

Это единственный дошедший до нас подлинный и самый крупный торгово-складской комплекс периода позднего классицизма в Татарстане, говорится в справке градозащитников. Архитектор — Петр Пятницкий, автор главного здания Казанского университета. Есть мнение, что построили комплекс в 1839 году.

Недавно здания во дворе были исключены из перечня выявленных ОКН, говорится в обращении ТРО ВООПИиК. Но им надо придать хотя бы статус ИЦГФО, ведь их историческая ценность неоспорима. Письмо об этом реготделение направило в комитет месяц назад — о нем стало известно 27 августа.

«Очень важно, что сейчас завершена масштабная реконструкция комплекса зданий ТЮЗа и у бывших складов появился шанс на новую жизнь: они будут переданы инвесторам. Охранный статус объекта как ИЦГФО позволит реализовать давние планы: здания будут отремонтированы и приспособлены, превратившись в новую яркую точку на карте города», — говорится в обращении.

По словам помощника раиса РТ Олеси Балтусовой, она занимается развитием ТЮЗа уже 14 лет — на него этапами выделялись средства на ремонт, подготовку проектов и концептуальные разработки. В 2019 году Рустаму Минниханову была представлена концепция развития ТЮЗа с дворовыми литерами по результатам воркшопа преподавателей и студентов КГАСУ. «Реальное время» подробно писало об этом событии. Согласно концепциям, внутренний двор предлагалось превратить в открытый амфитеатр, в котором можно устраивать различные мероприятия.

Тогда планировали развивать всю территорию комплексно, указывает Балтусова: «Однако после выполнения масштабных реставрационных работ летом 2026 года осталась недоделанной именно часть дворовых литер с колоннами и «архивным домиком». В силу их аварийного состояния потребовалось дополнительное время на обследование и создание проекта противоаварийных мероприятий и проекта реконструкции. Сейчас территория дворовых литер огорожена и ждет заседания инвестсовета у раиса РТ, так как по его поручению теперь территория будет развиваться с привлечением инвесторов».

Одна из концепций воркшопа 2019 года. Реальное время / realnoevremya.ru

Как о территории мечтали ТЮЗы

ТЮЗ вернулся в основное здание этим летом после двухлетних скитаний, пока шел ремонт. На территории и внутри еще идут работы, но спектакли уже играют. При этом о дворе и его объектах директор Айгуль Горнышева не забывает:

— Все те, кто любит наш город, кто дорожит историей, очень хотят, чтобы они сохранились. Поэтому мы ждем решения по поводу этих строений, — говорила она на встрече с журналистами.

В стенах склада ТЮЗ даже играл однажды спектакль — это был эскиз «Моих университетов» по тексту Горького. Актеры и зрители находились внутри здания, внешний вид которого усиливал эффект от действия.

«Мои университеты». Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

У театра были идеи разместить здесь еще одно сценическое пространство, хранилище, гримерки, а в «архивном домике» — хостел и жилье. Сейчас для обновленного ТЮЗа внутри двора построили новый корпус, который решил эти вопросы. Появилась у театра и малая сцена, в целом ТЮЗ вырос в полезной территории в два раза. Так что вопрос, что появится в исторических зданиях, остается открытым.

Пока готовился материал, Комитет РТ по охране ОКН ответил ТРО: «Указанные объекты планируется включить в перечень исторически ценных градоформирующих объектов, составляющих предмет охраны исторического поселения г. Казани, путем внесения изменений в приказ Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия от 28.12.2024 №749-П «Об утверждении границ территории и предмета охраны исторического поселения регионального значения г. Казани».