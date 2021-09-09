В Казани отправили в СИЗО «десятую звезду» Finiko Нуриеву

Фото: «Реальное время»/Ирина Плотникова

Только что Вахитовский суд Казани санкционировал арест экс-гендиректора ООО «Недвижимость и Закон» Лилии Нуриевой по делу криптопирамиды Finiko . Обвиняемая молила о более мягкой мере пресечения, утверждая, что частично признала вину и готова помогать следствию доказательствами, передает журналист «Реального времени».



Со слов Нуриевой, у нее достаточно аудио- и видеозаписей, которые могут изобличить людей более высокого уровня, проводивших семинары и презентации по Finiko. Своей ошибкой она считает то, что искренне верила в «экономическую модель проекта» и распространяла о нем информацию в Сети, делясь и своими собственными успехами.

По факту все заработанное, уверяет обвиняемая, было вложено вновь и итогом участия оказался убыток в 43 млн рублей, или 643 тысячи долларов.

На заседании суда обвиняемая представилась безработной матерью двух детей. Говорила — скрываться не намерена.

На заседании следователь ГСУ МВД по РТ Раиль Гарипов настаивал на аресте. В перечне оснований для самой крайней меры пресечения он и помощник прокурора Казани Артем Потапов сообщили — не все участники орггруппы пока установлены и допрошены, а Нуриева может уведомить их о проведении следственных действий по делу и тем самым помешать расследованию.

Напомним, по версии следствия, с 1 декабря 2018 года по 28 июля 2021 года (день возбуждения дела о мошенничестве, — прим. ред.) Кирилл Доронин, Зыгмунт Зыгмунтовичь, Марат и Эдвард Сабировы, а также Ильгиз Шакиров, Дина Ахметзянова (ранее — Габдуллина) и Лилия Нуриева, «действуя организованной группой с неустановленными лицами и представляясь от имени Finiko, путем обмана и злоупотребления доверием неопределенного круга лиц» распространили «ложную информацию через неустановленных партнеров проекта Finiko о высокодоходной финансовой деятельности», привлекли денежные средства граждан и похитили их, «причинив не менее 80 лицам ущерб на общую сумму не менее 250 млн рублей».

Все новости по этому делу — в сюжете по проекту «Финико».