Михаил Сергачев привез в Нижнекамск Кубок Стэнли
Защитник клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев привез в Нижнекамск Кубок Стэнли, сообщает ХК «Нефтехимик».
Михаила Сергачева встретили в аэропорту, после чего защитник посетил Вечный огонь.
В июле Сергачев пообещал привезти Кубок Стэнли в Нижнекамск, а в августе глава Нижнекамского района Айдар Метшин анонсировал его приезд 9 сентября.
В мае в город привозили на два дня Кубок Гагарина.
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