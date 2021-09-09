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Михаил Сергачев привез в Нижнекамск Кубок Стэнли

10:53, 09.09.2021
Михаил Сергачев привез в Нижнекамск Кубок Стэнли
Фото: m.vk.com/h.c.neftekhimik

Защитник клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев привез в Нижнекамск Кубок Стэнли, сообщает ХК «Нефтехимик».

Михаила Сергачева встретили в аэропорту, после чего защитник посетил Вечный огонь.

В июле Сергачев пообещал привезти Кубок Стэнли в Нижнекамск, а в августе глава Нижнекамского района Айдар Метшин анонсировал его приезд 9 сентября.

Фото: m.vk.com/h.c.neftekhimik

В мае в город привозили на два дня Кубок Гагарина.

Маргарита Головатенко
СпортХоккей Татарстан

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