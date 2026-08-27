Турист из Тольятти поделился своим мнением о качестве дорог в ПФО

Путешественник поставил 4 балла из 5 возможных

Фото: Артем Дергунов

Турист из Тольятти Андрей оценил некоторые участки дорог в ПФО на 4 балла из 5 возможных. Он проехал на своем автомобиле путь до Казани, а позже в своем отзыве, опубликованном на сайте drive2, отметил отсутствие ремонта на участке от Кирилловки до Филипповки.



— Участок от Ташелки до поворота на Кирилловку давно не был в ремонте, я бы оценил этот участок на 3+ из 5, с умеренной скоростью в 90 км/ч ты замечаешь неровности и можно успешно их обойти. Участок от Кирилловки до Филипповки оцениваю на 4+, хорошая дорога, лучше, чем помнится, — поделился автопутешественник.

Инна Серова / realnoevremya.ru

При этом некоторые «дорожные сюрпризы» ожидают путешественников на границе Татарстана с другими регионами, например с Ульяновской областью, пишет Андрей.

— Самый «лучший» момент этого участка находится на повороте, почти на границе регионов, там есть риск влететь в яму и остаться без колеса, будьте аккуратнее, — предупредил автомобилист.

Ранее сообщалось, что Татарстан занял первое место в антитопе регионов России, где ездит много высокоаварийных автолюбителей. Данный фактор отразился на средней стоимости ОСАГО в республике. Эксперты связали высокую аварийность в регионе с местными особенностями организации дорожного движения и контролем за ним. Подробнее — в материале издания.

Никита Егоров