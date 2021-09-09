На трассе Казань-Оренбург иномарка столкнулась с микроавтобусом: погиб 1 человек, еще пятеро пострадали

Сегодня на 71 км трассы Казань — Оренбург в Рыбно-Слободском районе вблизи населенного пункта Сорочьи Горы Honda столкнулась с микроавтобусом. Водитель легковушки погиб на месте, пятеро пассажиров микроавтобуса пострадали, среди них — ребенок, сообщили в МВД по РТ.

По предварительные данным, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, где и столкнулся с микроавтобусом. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего.