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На трассе Казань-Оренбург иномарка столкнулась с микроавтобусом: погиб 1 человек, еще пятеро пострадали

12:12, 09.09.2021
На трассе Казань-Оренбург иномарка столкнулась с микроавтобусом: погиб 1 человек, еще пятеро пострадали
Фото: pixabay.com

Сегодня на 71 км трассы Казань — Оренбург в Рыбно-Слободском районе вблизи населенного пункта Сорочьи Горы Honda столкнулась с микроавтобусом. Водитель легковушки погиб на месте, пятеро пассажиров микроавтобуса пострадали, среди них — ребенок, сообщили в МВД по РТ.

По предварительные данным, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, где и столкнулся с микроавтобусом. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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