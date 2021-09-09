Звание «Город трудовой доблести» получат еще 12 российских городов
Звание «Город трудовой доблести» будет присвоено еще 12 российским городам. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании организационного комитета «Победа».
Отмечается, что указ будет подписан в ближайшее время. Звание получили следующие города: Оха (Сахалинская область), Ступино (Подмосковье), Кострома, Лысьва (Пермский край), Сызрань (Самарская область), Мончегорск (Мурманская область), Воркута (Республика Коми), Алдан (Якутия), Бологое (Тверская область), Чита, Дзержинск (Нижегородская область) и Кемерово.
В прошлом году Путин подписал указ, которым 20 российских городов были удостоены звания «Город трудовой доблести». В их число попала и Казань. Также новое звание было присуждено Уфе, Ижевску, Нижнему Новгороду, Перми, Самаре, Саратову и Ульяновску. Кроме них, городами трудовой доблести были названы Боровичи, Екатеринбург, Иваново, Иркутск, Магнитогорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Томск, Челябинск и Ярославль.
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