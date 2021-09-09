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Звание «Город трудовой доблести» получат еще 12 российских городов

15:44, 09.09.2021
Звание «Город трудовой доблести» получат еще 12 российских городов
Фото: kremlin.ru

Звание «Город трудовой доблести» будет присвоено еще 12 российским городам. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании организационного комитета «Победа».

Отмечается, что указ будет подписан в ближайшее время. Звание получили следующие города: Оха (Сахалинская область), Ступино (Подмосковье), Кострома, Лысьва (Пермский край), Сызрань (Самарская область), Мончегорск (Мурманская область), Воркута (Республика Коми), Алдан (Якутия), Бологое (Тверская область), Чита, Дзержинск (Нижегородская область) и Кемерово.

Фото: kremlin.ru

В прошлом году Путин подписал указ, которым 20 российских городов были удостоены звания «Город трудовой доблести». В их число попала и Казань. Также новое звание было присуждено Уфе, Ижевску, Нижнему Новгороду, Перми, Самаре, Саратову и Ульяновску. Кроме них, городами трудовой доблести были названы Боровичи, Екатеринбург, Иваново, Иркутск, Магнитогорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Томск, Челябинск и Ярославль.

Алексей Нечаев
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