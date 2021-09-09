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Путин присвоил погибшему главе МЧС Зиничеву звание Героя России

09:37, 09.09.2021
Путин присвоил погибшему главе МЧС Зиничеву звание Героя России
Фото: mchs.gov.ru

Президент России Владимир Путин присвоил главе МЧС Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Звание присвоено за «героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга», говорится в тексте документа.

Фото: mchs.gov.ru

Зиничев погиб вчера. Ему было 55 лет. Он находился в Норильске в связи с проведением масштабных учений в Арктической зоне. Глава МЧС погиб при спасении известного кинорежиссера Александра Мельника, который прибыл туда для выбора места съемок своего будущего документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути. Зиничев возглавил ведомство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям в 2018 году. Позже, в 2020 году, он был переназначен на этот пост.

Прощание с Евгением Зиничевым состоится 10 сентября в Москве. Министра похоронят в этот же день в Санкт-Петербурге.

Татьяна Леухина
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