Путин присвоил погибшему главе МЧС Зиничеву звание Героя России

Президент России Владимир Путин присвоил главе МЧС Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Звание присвоено за «героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга», говорится в тексте документа.



Фото: mchs.gov.ru

Зиничев погиб вчера. Ему было 55 лет. Он находился в Норильске в связи с проведением масштабных учений в Арктической зоне. Глава МЧС погиб при спасении известного кинорежиссера Александра Мельника, который прибыл туда для выбора места съемок своего будущего документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути. Зиничев возглавил ведомство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям в 2018 году. Позже, в 2020 году, он был переназначен на этот пост.



Прощание с Евгением Зиничевым состоится 10 сентября в Москве. Министра похоронят в этот же день в Санкт-Петербурге.

Татьяна Леухина