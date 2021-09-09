Вышел трейлер фильма «Матрица: Воскрешение»
Студия Warner Bros. представила первый трейлер фильма «Матрица: Воскрешение». Премьера намечена на конец этого года. Ролик опубликовали на youtube-канале студии.
Режиссер фильма — Лана Вачовски, а Киану Ривз сыграл главную роль. Также в кинокартине снялись Кэрри-Энн Мосс, Джессика Хенвик, Яхья Абдул-Матин II и другие.
Зимой Warner Bros. опубликовала ролик с кадрами из 17 фильмов кинокомпании, премьеры которых ожидаются в 2021 году. В числе новинок: «Дюна» Дени Вильнева, «Отряд самоубийц: Миссия навылет» Джеймса Ганна, «Матрица 4» Ланы Вачовски, «Мужские слезы» Клинта Иствуда, а также «Том и Джерри», «Годзилла против Конга».
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