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Вышел трейлер фильма «Матрица: Воскрешение»

16:33, 09.09.2021
Вышел трейлер фильма «Матрица: Воскрешение»
Фото: скриншот

Студия Warner Bros. представила первый трейлер фильма «Матрица: Воскрешение». Премьера намечена на конец этого года. Ролик опубликовали на youtube-канале студии.

Режиссер фильма — Лана Вачовски, а Киану Ривз сыграл главную роль. Также в кинокартине снялись Кэрри-Энн Мосс, Джессика Хенвик, Яхья Абдул-Матин II и другие.

Зимой Warner Bros. опубликовала ролик с кадрами из 17 фильмов кинокомпании, премьеры которых ожидаются в 2021 году. В числе новинок: «Дюна» Дени Вильнева, «Отряд самоубийц: Миссия навылет» Джеймса Ганна, «Матрица 4» Ланы Вачовски, «Мужские слезы» Клинта Иствуда, а также «Том и Джерри», «Годзилла против Конга».

Алексей Нечаев
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