В Казани до конца сентября ограничили движение на ул. Щапова

Его перекроют с 27 августа по 30 сентября на участке от дома №10 до здания №49

Фото: Динар Фатыхов

В Казани до конца сентября частично ограничили движение на ул. Щапова. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Движение перекроют с 27 августа по 30 сентября на участке от дома №10 до здания №49. Решение связано с работами по реконструкции водопровода.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Напомним, в связи с подготовкой и проведением Дня города казанцев предупредили об ограничении дорожного движения в центре.

С 15:00 до 23:59 27 и 28 августа и с 12:00 до 16:00 30 августа введут ограничение движения по ул. Кремлевской, в том числе по Ивановскому спуску, до ул. Профсоюзной.

С 20:00 28 августа до 23:59 30 августа перекроют движение по улицам Шигабутдина Марджани, Каюма Насыри и Зайни Султана.

С 18:00 до 23:59 30 августа будет ограничено движение по ул. Батурина, а также съезд с пл. Тысячелетия на ул. Батурина.

Весь день 30 августа и до 6:00 31 августа ограничат движение по ул. Сибгата Хакима, на участке от ул. Декабристов до ул. Абсалямова. Также закроют парковочную зону возле Центра семьи «Казан».

Галия Гарифуллина