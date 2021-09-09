Путин прокомментировал ситуацию в Афганистане

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию в Афганистане. Он считает, что к возникновению новой кризисной ситуации привел уход из страны США и их союзников.

«И еще до конца не ясно, как все это скажется на региональной и глобальной безопасности», — цитирует главу государства RT.

Напомним, радикальное движение «Талибан»* (запрещено в РФ), которое пришло в августе к власти в Афганистане, заявило о планах провести в стране всеобщие выборы с участием разных слоев местного населения.

Представитель Министерства информации и культуры нового государства заявил, что талибы* стремятся привлечь талантливых людей, которые не связаны с их движением. Он заверил, что им «важнее способности, чем этническое происхождение» новых членов правительства.



Официальный представитель «Талибана»* Забихулла Муджахид уже объявил состав нового правительства Афганистана. Исполняющим обязанности премьера страны назначен мулла Мохаммад Хасан Ахунд, заместителем нового главы Кабинета министров — мулла Абдул Гани Барадар, вторым заместителем— мулла Абдул Салам Ханафи.

СМИ сообщают, что талибы* проведут инаугурацию нового правительства Афганистана в эту субботу, 11 сентября.



* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

