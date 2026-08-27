В правительстве России создали подкомиссию по защите критической инфраструктуры

Ее возглавил первый вице-премьер Денис Мантуров

Фото: Дарья Пинегина

В правительстве России создали подкомиссию по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. Ее возглавил первый вице-премьер Денис Мантуров, сообщили в пресс-службе Кабмина.

Его заместителями стали вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Григоренко, а также заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ Анатолий Концевой.

— Подкомиссия создана в рамках правкомиссии по устойчивости экономики в условиях санкций. Она будет осуществлять оперативную межведомственную координацию по подготовке предложений, направленных на повышение устойчивости значимых отраслей экономики, а также по реализации намеченных мероприятий и контролю за их исполнением, — говорится в сообщении.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Основными задачами подкомиссии станут:

анализ состояния обеспечения безопасности объектов критической инфраструктуры в отдельных отраслях экономики;

выработка мер, направленных на обеспечение нормального функционирования таких объектов;

контроль за их своевременным восстановлением;

минимизация негативных социально-экономических последствий, связанных с нарушением работы предприятий в отдельных отраслях экономики.

Напомним, недавно президент России Владимир Путин подписал указ, касающийся усиления защиты объектов критической инфраструктуры России. Если их владельцы не обеспечивают безопасность, правительство может принять решение о передаче объектов во временное управление. Одним из поводов является недостаточная эффективность мер по отражению атак с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Галия Гарифуллина