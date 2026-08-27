Сергей Нарышкин подтвердил встречу с главой ЦРУ в Москве
По его словам, обсуждались вопросы, которые находятся в компетенции спецслужб
Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин подтвердил, что встретился с главой ЦРУ США Джоном Рэтклиффом во время его визита в Москву.
— Встреча состоялась, в этом нет ничего необычного, — приводит слова Нарышкина ТАСС.
По его словам, обсуждались вопросы, которые находятся в компетенции спецслужб. «А компетенция разведывательных служб, как вы хорошо понимаете, это такая довольно деликатная и особая вещь», — добавил глава ЦРУ (цитата по «Интерфаксу»).
Напомним, Рэтклифф прилетел в Москву 25 августа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что поездка была связана с контактами между спецслужбами двух стран.
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