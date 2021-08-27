Итоги дня: Шойгу в Казани, Роналду перешел в МЮ, комендантский час в Нижнекамске, сдан долгострой «Свея»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 27 августа.
- Сегодня министр обороны России Сергей Шойгу заложил в Казани символический камень на стройплощадке нового военного госпиталя. Гость пообещал, что у него будет «самый-самый современный уровень» как в строительстве, так и медицине. Первую очередь госпиталя на 150 мест планируется завершить к концу следующего года, а к исходу 2023 года он будет завершен полностью. Казанский военный госпиталь станет пилотным. Такие медучреждения под эгидой Минобороны впоследствии будут тиражировать по всей стране.
- После Шойгу посетил выставку «Творчество ради жизни» в Казанском Кремле, где представлены его картины и декоративно-прикладные произведения. Вместе с ним в галерее «Хазинэ» на выставке побывали президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев. Там директор союза Сергей Коломийцев вручил Шойгу диплом о присвоении звания почетного художника союза.
- В общежитии Нижнекамска ввели комендантский час, после того как на бытовой почве вахтовики, командированные и мигранты устроили массовые беспорядки. Информацию «Реальному времени» подтвердили в МВД по Татарстану. Запрет на пребывание вне общежития с 22.00 до 06.00 действует с 25 августа. В ведомстве рассказали, что в Управление МВД России по Нижнекамскому району стали регулярно поступать жалобы местных жителей на конфликты в общежитии, где проживают лица, приехавшие работать на различных предприятиях города. 25 августа там провели проверку. Выяснилось, что некоторые из проживающих работают незаконного или нелегально привлечены к трудовой деятельности. Помимо этого выявлено несоблюдение правил въезда либо режима пребывания (проживания) в РФ.
- Нападающий Криштиану Роналду покинул «Ювентус» и вернулся в «Манчестер Юнайтед». Роналду выступал за «Ювентус» с 2018 года. За это время он дважды стал чемпионом Италии, выиграл Кубок и Суперкубок страны, а в прошлом сезоне был признан лучшим бомбардиром чемпионата.
- От минимального размера оплаты труда в России необходимо «отвязаться», считает первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев. По его словам, от МРОТ больше вреда, чем пользы. «Такой оплаты труда быть не должно. Мы уже привыкли за 30 лет: минимальный размер оплаты труда, минимальные зарплаты», — объяснил Арефьев. Он уверен, что ориентироваться надо на прожиточный минимум.
- В Казани завершается строительство бассейна в гимназии №175, где утром 11 мая Ильназ Галявиев устроил стрельбу, в результате которой погибли два учителя и семь школьников. Размер чаши бассейна составил 11,5 х 25,5 м, глубина — от 1,1 до 1,8 метра. При строительстве применялись технологии информационного моделирования. Это позволило принимать максимально оптимизированные решения в сжатые сроки.
- В первом полугодии 2021 года чистая прибыль ПАО «КАМАЗ» составила 3,969 млрд рублей. Выручка увеличилась на 40,2%, до 118,853 млрд рублей. При этом чистый долг группы увеличился до 88,311 млрд рублей. Компания объясняет это «реализацией крупного инвестиционного проекта по развитию нового модельного ряда автомобилей и производственных мощностей». Долгосрочные обязательства компании с начала года уменьшились на 15,8%, до 68,977 млрд рублей. Выручка автогиганта от продажи грузовиков и сборочных комплектов за первое полугодие составила 77,837 млн рублей.
- Роспотребнадзор по РТ не планирует возобновлять выдачу разрешений общепиту на работу после полуночи, приостановленную еще в начале июля из-за сложной ситуации с COVID-19. В Татарстане на сегодня привились от коронавируса 33,7% взрослого населения от числа подлежащих вакцинации при нормативе в 60%, от запланированных — 52%. Однако эти темпы по-прежнему не устраивают, сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
- Власти не согласны с риторикой обращения к властям представителей СМИ про иноагентов. Речи «о преследовании» средств массовой информации не идет, во всех случаях применялся закон об иноагентах, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Там содержатся требования, мы тоже считаем, что это такая, не совсем верная риторика», — заявил представитель Кремля, отметив, что обращение достаточно эмоциональное. Однако, по его словам, оно заслуживает внимания.
- В Казани сегодня сдали последний долгострой «Свея». Строительство третьего дома по ул. Четаева на 447 квартир стартовало еще в 2012 году. Но стройка, начатая ООО «Фирма «Свей», остановилась в 2015 году из-за нарушений градостроительных норм. Дом достраивала компания «Бриз». В доме три подъезда имеют 18 этажей, остальные — от 3 до 15. Для жителей дома также обустроена парковка на 198 мест. На сегодня из 447 квартир 360 заняты, еще 87 свободны. В этом доме всего 500 дольщиков.
- Масштабные учения ФСБ по пресечению терактов прошли в Набережных Челнах на территории судоходного шлюза плотины Нижнекамской ГЭС. Вводная предусматривала: группа вооруженных террористов проникла на территорию шлюзов и захватила заложников из числа сотрудников ФБУ «Администрация Камского бассейна внутренних водных путей», а также теплоход с пассажирами. Как сообщили «Реальному времени» в УФСБ по РТ, в результате учений были отработаны навыки не только пресечения преступной деятельности условных преступников, но и организованной эвакуации людей и ликвидации последствий террористического преступления во взаимодействии с экстренными службами и территориальными органами власти.
- Стали известны соперники российских клубов по групповому этапу Лиги Европы сезона-2021/22. Так, московский «Спартак» сыграет с итальянским «Наполи», английским «Лестером» и польской «Легией». «Локомотив» сыграет против итальянского «Лацио», французского «Марселя» и турецкого «Галатасарая». Матчи группового этапа пройдут 6 сентября, 30 сентября, 21 октября, 4 ноября, 25 ноября, 9 декабря.
- На северо-востоке Приволжского федерального округа в ближайшие выходные ожидаются заморозки. 28 и 29 августа температура ночью опустится до -1 градуса, сообщили в Гидрометцентре России. Так, 29—30 августа заморозки ожидаются в Башкирии. Там температура опустится до -2 градусов, прогнозируют синоптики. Заморозки в ближайшие дни ожидаются в Забайкальском крае, в Свердловской, Челябинской и Костромской областях, Пермском крае и в Карелии.
- В Бугульминском районе Татарстана выявили горение сухой травы и камыша. Предварительная площадь пожара составляет 300 кв. метров. Термическую точку вблизи деревни Иркен обнаружили днем в результате космического мониторинга. Угрозы населенному пункту нет. В Лениногорском районе РТ загорелась сухая трава вдоль железнодорожных путей. Огнем охвачена территория протяженностью в 15-20 км. Сообщение о возгорании от диспетчера Лениногорского гарнизона поступило в 13.33. Сейчас тушением пожара занимаются пожарные и спецтехника.
- Кандидатура зампреда думского комитета по международным делам Натальи Поклонской рассматривается на должность посла России в Кабо-Верде, сообщает РБК со ссылкой на два источника в Госдуме. Она заявила «РИА Новости», что ей интересна дипломатическая деятельность, но комментировать сообщения о ее будущем трудоустройстве пока преждевременно.
- Власти Таиланда разрешили вакцинированным российской вакциной от COVID-19 «Спутник V» прилетать на курортные острова Пхукет и Самуи без прохождения карантина. Туристам нужно оформить разрешение на въезд в посольстве Таиланда, чтобы приехать на курортные острова в рамках правительственных программ «Пхукетская песочница» и «Самуи плюс».
- Определение исполнителя по тендеру на строительство общежития КНИТУ-КАИ на 620 мест приостановили по жалобе. Она поступила от екатеринбургской компании «Джули». Согласно данным портала госзакупок, победителем тендера стало ООО «Садака». Компания предложила за выполнение работ 470 млн рублей. Первоначальная цена контракта была объявлена почти в 471,5 млн рублей.
- В Набережных Челнах частные охранные предприятия возьмут под контроль 52 школы. Об этом заявил начальник управления образования Рустем Хузин. На обеспечение безопасности школ будет выделено 200 млн рублей. На эти деньги школы оснастят речевыми оповещателями, оснастят видеокамерами, а также заменят заборы.
- Татарстан получит более 186,8 млн рублей на выплаты медикам, участвующим в вакцинации взрослого населения от COVID-19. Распоряжение о выделении средств подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Всего на выплаты медикам, участвующим в вакцинации населения против коронавируса, в регионы направят 7,8 млрд рублей. Средства выделены Минздраву России из резервного фонда правительства РФ.
- Член международного комитета Совета Федерации, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что авторы агитационных плакатов с Калининградской областью РФ «в составе» Германии совершили провокацию, и немецким властям следует разобраться в ситуации. Если этого не случится, России следует отреагировать, чтобы исключить повторение подобных инцидентов. Он добавил, что стремления нарушить территориальную целостность России ни к чему не приведут. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношение к предвыборным плакатам в ФРГ, копирующим старые листовки с Калининградской областью в составе Германии, негативное, но к официальной позиции Берлина эти действия не имеют отношения.
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