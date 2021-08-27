Шойгу посетил выставку своих работ в Казанском Кремле

Фото: пресс-служба президента РТ

Министр обороны Сергей Шойгу посетил выставку «Творчество ради жизни» в Казанском Кремле, где представлены его картины и декоративно-прикладные произведения, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.



Вместе с Шойгу в галерее «Хазинэ» на выставке побывали президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.



Напомним, 21 августа в Казани открылась выставка работу Шойгу. Увидеть ее можно будет до 12 сентября. Организаторы говорят, что это первая такая масштабная выставка работ Шойгу — здесь представлено больше 100 экспонатов. Подробнее — в материале «Реального времени».



Шойгу прибыл в Казань сегодня. Вместе с Миннихановым он дал старт строительству нового военного госпиталя.



Татьяна Демина