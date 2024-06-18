В Казани сегодня до +32°С, местами кратковременный дождь

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Сегодня в Казани прогнозируется переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, возможен град. Максимальная температура воздуха днем — от +30 до +32°С. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Ветер юго-восточный 6—11 м/с, при грозе усиление до 15—20 м/с.

По Татарстану прогнозируется переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный 6—11 м/с, местами порывами до 14 м/с; при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с. Максимальная температура воздуха днем от +30 до +35°С.