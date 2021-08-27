Депутат Госдумы предложил отказаться от минимального размера оплаты труда в России

От минимального размера оплаты труда в России необходимо «отвязаться», считает первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев. По его словам, от МРОТ больше вреда, чем пользы.

— Такой оплаты труда быть не должно. Мы уже привыкли за 30 лет: минимальный размер оплаты труда, минимальные зарплаты, объяснил Арефьев. Он уверен, что ориентироваться надо на прожиточный минимум.

Арефьев напомнил, что к МРОТ в России на сегодняшний день привязаны налогообложение и многие административные штрафы. Однако он бы «отвязал» его от всех других параметров, пишет Ura.ru.

В этом месяце в Госдуме предложили увеличить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 года до 20 тыс. рублей в месяц. С такой инициативой выступила группа депутатов от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов.



С 2021 года в России МРОТ рассчитывается по новой методике и составляет 42% от медианной заработной платы — 12 792 рубля. В связи с этим минимальная зарплата в стране впервые превысила прожиточный минимум. Однако новый расчет не привел к ее существенному увеличению.

Татьяна Демина