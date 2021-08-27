В Казани сегодня сдали последний долгострой «Свея»

В Казани сегодня сдали последний долгострой «Свея». Строительство третьего дома по ул.Четаева на 447 квартир стартовало еще в 2012 году.

Но стройка, начатая ООО «Фирма «Свей» остановилась в 2015 году из-за нарушений градостроительных норм. Дом достраивала компания «Бриз».

В доме три подъезда имеют 18 этажей, остальные — от 3 до 15. Для жителей дома также обустроена парковка на 198 мест. На сегодня из 447 360 квартир заняты, еще 87 свободны. В этом доме всего 500 дольщиков.

Фото: kzn.ru

Кроме того, для собственников квартир, которые «Свей» уже успел продать в нарушение градостроительных норм, построят компенсационный дом по улице Рауиса Гареева. Квартиры в нем получат порядка 140 обманутых дольщиков, сообщается на сайте мэрии Казани.

Фонд поддержки дольщиков планирует завершить работу с согласованием документов со строительством дома уже в этом году, а в 2022 — уже приступить к возведению здания. Подрядчиком выступит строительная компания «Ак таш».

В понедельник Госстройнадзор Татарстана начал итоговую проверку казанского долгостроя по ул. Четаева (ЖК «Золотая середина») фирмы «Свей».



Татьяна Леухина