В Москве задержаны три человека по делу о массовом отравлении блюдами из службы доставки

Фото: Динар Фатыхов

Следственный комитет России сообщил о задержании трех человек, связанных с массовым отравлением блюдами из службы доставки в Москве, сообщили в пресс-службе ведомства. Среди задержанных — руководитель компании по производству продукции, гендиректор компании по приготовлению и доставке еды и руководитель отдела качества. Их имена не разглашаются.

В ходе расследования также был выявлен факт незаконной регистрации по месту пребывания нескольких иностранных граждан. В связи с этим возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции.

Напомним, число жителей Татарстана, обратившихся за помощью к врачам с подозрением на ботулизм, увеличилось с шести до 14.