В нескольких общежитиях Нижнекамска ввели комендантский час из-за массовых беспорядков

Фото: Максим Платонов (архив)

В нескольких общежитиях Нижнекамска ввели комендантский час, после того как на бытовой почве вахтовики, командированные и мигранты устроили массовые беспорядки. Информацию «Реальному времени» подтвердили в МВД по Татарстану.

Ограничение установлены на неопределенный срок. Их ввели предприятия, к которым относятся общежития, где проживают участники беспорядков.

Комендантский час действует с 22:00 до 6:00. Помимо этого в общежитиях ввели балльную систему нарушений режима. Улицу ежедневно патрулируют сотрудники ЧОП и полиции.

Беспорядки на улице Гайнуллина в Нижнекамске произошли в прошлое воскресенье. В массовой драке участвовали около 10 человек.

Татьяна Демина