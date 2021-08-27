В Казани завершается строительство бассейна в гимназии №175

В Казани завершается строительство бассейна в гимназии №175, где утром 11 мая Ильназ Галявиев устроил стрельбу, в результате которой погибли два учителя и семь школьников.

Размер чаши бассейна составил 11,5 х 25,5 м, глубина — от 1,1 до 1,8 метра.При строительстве применялись технологии информационного моделирования. Это позволило принимать максимально оптимизированные решения в сжатые сроки.

Монтажные работы на объекте выполнены специалистами в установленные сроки, сообщает ГУП «Татинвестгражданпроект».

Напомним, проработать возможность строительства бассейна в гимназии №175 президент Татарстана Рустам Минниханов поручил в мае. Проектирование и строительно-монтажные работы доверили институту «Татинвестгражданпроект». Планируется, что бассейн заработает с 1 сентября.



В самой гимназии также провели восстановительные работы на всех трех этажах. Геометрию и функционал многих помещений планировалось изменить, особенно там, где произошли трагические события, чтобы школьникам ничего не напоминало о событиях 11 мая.