Новости

01:51 МСК Все новости
Новости раздела

Итоги пятого дня Игр БРИКС: у сборной России 115 золотых медалей, 80 серебряных и 49 бронзовых

21:42, 17.06.2024
Итоги пятого дня Игр БРИКС: у сборной России 115 золотых медалей, 80 серебряных и 49 бронзовых
Фото: Динар Фатыхов

Суммарно в пятый день соревнований разыграно три комплекта медалей в дисциплине по прыжкам в воду. В прыжках в воду с трехметрового трамплина победу одержали российские спортсмены Александр Бондарь и Елизавета Кузина. В этой же дисциплине спортсмен из Татарстана Никита Шлейхер взял серебро, также 2-е место заняла Кристина Ильиных.

МестоКоманда

Золото

СереброБронзаВсего

1

Россия

115

80

49

244
2Белоруссия19364095
3Китай1711836
4Иран4101529
5Узбекистан

3

71828
6

Бразилия

2

2812
7

Индия

131014
8

Монголия

1

1

68
9

Армения

1

-

67
10

Азербайджан

1

-

23

Также золото в соревнованиях по синхронным прыжкам завоевали Юлия Тимошина и Руслан Терновой. Однако стоит отметить, что соперников у них не было.

Стоит подчеркнуть, что завтра в Казани стартует шестой день соревнований Игр БРИКС. Спортсмены будут состязаться в пяти различных дисциплинах на различных спортивных площадках столицы Татарстана.

Разиль Самигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Новости партнеров

Читайте также