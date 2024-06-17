Итоги пятого дня Игр БРИКС: у сборной России 115 золотых медалей, 80 серебряных и 49 бронзовых

Фото: Динар Фатыхов

Суммарно в пятый день соревнований разыграно три комплекта медалей в дисциплине по прыжкам в воду. В прыжках в воду с трехметрового трамплина победу одержали российские спортсмены Александр Бондарь и Елизавета Кузина. В этой же дисциплине спортсмен из Татарстана Никита Шлейхер взял серебро, также 2-е место заняла Кристина Ильиных.

Место Команда Золото Серебро Бронза Всего 1 Россия 115 80 49 244 2 Белоруссия 19 36 40 95 3 Китай 17 11 8 36 4 Иран 4 10 15 29 5 Узбекистан 3 7 18 28 6 Бразилия 2 2 8 12 7 Индия 1 3 10 14 8 Монголия 1 1 6 8 9 Армения 1 - 6 7 10 Азербайджан 1 - 2 3

Также золото в соревнованиях по синхронным прыжкам завоевали Юлия Тимошина и Руслан Терновой. Однако стоит отметить, что соперников у них не было.

Стоит подчеркнуть, что завтра в Казани стартует шестой день соревнований Игр БРИКС. Спортсмены будут состязаться в пяти различных дисциплинах на различных спортивных площадках столицы Татарстана.

Разиль Самигуллин