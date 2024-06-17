Итоги пятого дня Игр БРИКС: у сборной России 115 золотых медалей, 80 серебряных и 49 бронзовых
Суммарно в пятый день соревнований разыграно три комплекта медалей в дисциплине по прыжкам в воду. В прыжках в воду с трехметрового трамплина победу одержали российские спортсмены Александр Бондарь и Елизавета Кузина. В этой же дисциплине спортсмен из Татарстана Никита Шлейхер взял серебро, также 2-е место заняла Кристина Ильиных.
|Место
|Команда
Золото
|Серебро
|Бронза
|Всего
1
Россия
115
80
49
|244
|2
|Белоруссия
|19
|36
|40
|95
|3
|Китай
|17
|11
|8
|36
|4
|Иран
|4
|10
|15
|29
|5
|Узбекистан
3
|7
|18
|28
|6
Бразилия
2
|2
|8
|12
|7
Индия
|1
|3
|10
|14
|8
Монголия
1
1
|6
|8
|9
Армения
1
-
|6
|7
|10
Азербайджан
1
-
|2
|3
Также золото в соревнованиях по синхронным прыжкам завоевали Юлия Тимошина и Руслан Терновой. Однако стоит отметить, что соперников у них не было.
Стоит подчеркнуть, что завтра в Казани стартует шестой день соревнований Игр БРИКС. Спортсмены будут состязаться в пяти различных дисциплинах на различных спортивных площадках столицы Татарстана.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.