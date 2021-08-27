Татарстан получит более 186 млн рублей на выплаты медикам, участвующим в вакцинации населения от COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

Татарстан получит более 186,8 млн рублей на выплаты медикам, участвующим в вакцинации взрослого населения от COVID-19. Распоряжение о выделении средств подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Всего на выплаты медикам, участвующим в вакцинации населения против коронавируса, в регионы направят 7,8 млрд рублей. Средства выделены Минздраву России из резервного фонда правительства РФ.

Деньги направят не только на выплаты стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медработникам, участвующим в проведении вакцинации от коронавируса, но и на покрытие расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медикам.

Напомним, в Татарстане вакцинировались от коронавируса 33,7% взрослого населения от числа подлежащих вакцинации (норматив — 60%), от запланированных — 52%. Учителя колледжей и техникумов вакцинированы на 77,5%, персонал школ и детсадов — на 58%, педагоги вузов — на 54%.

Как отметил замминистра здравоохранения республики — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков, всего вакцинировано 983 398 человек, вторым компонентом — 826 412 человек.



Татьяна Демина