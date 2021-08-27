Тендер на строительство общежития КНИТУ-КАИ приостановили по жалобе

Фото: Ирина Плотникова (архив)

Определение исполнителя по тендеру на строительство общежития КНИТУ-КАИ на 620 мест приостановили по жалобе. Она поступила от екатеринбургской компании «Джули».

Согласно данным портала госзакупок, победителем тендера стало ООО «Садака». Компания предложила за выполнение работ 470 млн рублей. Первоначальная цена контракта была объявлена почти в 471,5 млн рублей.



Это уже не первый приостановленный тендер, связанный с общежитиями КНИТУ-КАИ. В мае «Джули» пожаловалась на тендер на ремонт общежитий вуза с начальной суммой в 46 млн рублей. Согласно протоколу итогов аукциона, ремонтными работами должна была заняться московская компания, скинувшая ценник почти на 10 млн рублей. Эта компания и ранее сотрудничала с КАИ, но имеет опыт ремонта воинских частей Росгвардии и изоляторов временного содержания МВД.



Напомним, 16-этажное здание на 620 мест планируется построить на пересечении улиц Четаева и Адоратского (кадастровый номер земельного участка 16:50:110605:8).

Татьяна Демина