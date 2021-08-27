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Привитым «Спутником V» туристам разрешили въезд на Пхукет и Самуи без карантина

14:16, 27.08.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Привитым «Спутником V» туристам разрешили въезд на Пхукет и Самуи без карантина
Фото: Максим Платонов

Власти Таиланда разрешили вакцинированным российской вакциной COVID-19 «Спутник V» прилетать на курортные острова Пхукет и Самуи без прохождения карантина. Об этом сообщается в Facebook российского генконсульства.

Туристам нужно оформить разрешение на въезд в посольстве Таиланда, чтобы приехать на курортные острова в рамках правительственных программ «Пхукетская песочница» и «Самуи плюс».

Фото: Максим Платонов

Недавно сообщалось, что Таиланд разрешил въезд в туристические районы привитым российской вакциной «Спутник V». Об этом сообщили в российском посольстве. Тогда прорабатывались детали.

ОбществоМедицина
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