Приложение Rutube удалили из App Store

Из App Store удалено приложение Rutube. Как пишет РБК, Rutube подтвердил, что его приложение временно заблокировано в App Store, и работает над решением проблемы.

Напомним, в 2022 году Apple уже намеревались ввести ограничение и сделать приложение Rutube доступным только для российских пользователей. Тогда в сервисе заявили, что уже ограничили доступ к приложению для пользователей из других стран, кроме России, Казахстана и Белоруссии.