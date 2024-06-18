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Приложение Rutube удалили из App Store

06:45, 18.06.2024

Из App Store удалено приложение Rutube. Как пишет РБК, Rutube подтвердил, что его приложение временно заблокировано в App Store, и работает над решением проблемы.

Напомним, в 2022 году Apple уже намеревались ввести ограничение и сделать приложение Rutube доступным только для российских пользователей. Тогда в сервисе заявили, что уже ограничили доступ к приложению для пользователей из других стран, кроме России, Казахстана и Белоруссии.

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