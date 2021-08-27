«В Казань возвращается военный госпиталь»: старт стройке дал Сергей Шойгу

На его возведение отводится максимум два года

Фото: Максим Платонов

Сегодня министр обороны России Сергей Шойгу заложил в Казани символический камень на стройплощадке нового военного госпиталя. Гость пообещал, что у него будет «самый-самый современный уровень» как в строительстве, так и медицине. Первую очередь госпиталя на 150 мест планируется завершить к концу следующего года, а к исходу 2023 года он будет завершен полностью. И выполнению этой задачи «ничего не мешает»: благодаря содействию властей республики уже решен вопрос по подключению коммуникаций. Казанский военный госпиталь станет пилотным. Такие медучреждения под эгидой Минобороны впоследствии будут тиражировать по всей стране.

Самый-самый современный уровень

Сегодня в Казани на пустыре в районе Оренбургского тракта — рядом с республиканскими больницами: взрослой и детской, — прошла церемония закладки первого камня в строительство нового военного госпиталя. Министр обороны лично дал старт стройке. Впрочем, мероприятие носило исключительно символический характер. Работа на стройплощадке внушительных размеров уже кипит вовсю. Вырыт огромный котлован, на дне которого деловито копошились рабочие.

На поверхности же недалеко от ямы были выстроены в четкий (кажется, линеечка в линеечку) ряд КАМАЗы и экскаваторы. А как же, стройка-то военная! И выполненная работа налицо: горы изъятой земли возвышаются неподалеку. Антураж дополняли строительные краны. Приезд первого лица оборонного ведомства добавил нотку торжественности: все-таки не каждый день на стройплощадках появляется военный оркестр и выстраиваются в шеренгу молоденькие курсанты в праздничных мундирах.

Одним словом, стройплощадка жила своей жизнью. Причем, казалось, всеми действиями руководил кто-то невидимый. Настолько все было слаженно. Видимо, специфика армейской жизни проявляется во всем. Так что самому появившемуся вскоре Сергею Шойгу осталось лишь сказать приветственное слово. Он начал с комплиментов принимающей стороне, отметив, что стройка развернулась в замечательном месте, где уже не один год создаются замечательные объекты, — в Татарстане.

Министр обороны сообщил, что это не первый их возведенный госпиталь. Как выяснилось, в этом году ведомство сдало дополнительно три госпиталя. А прошлый год стал в этом плане и вовсе особенным. Как известно, строители в погонах по поручению президента страны в самые сжатые сроки создавали актиковидные госпитали. «Жизнь заставляла», — по-военному лаконично охарактеризовал подвиги своего ведомства Сергей Кужугетович.

Нет худа без добра. За это время военные строители наработали технологии и методики, по которым сегодня и создается большинство объектов. Шойгу пообещал, что здесь будут применены самые современные технологии не только в строительстве, но и в медицине: оборудование будет самым передовым. К подготовке кадров — это врачи, медперсонал — уже приступили. Одним словом, делается все для достижения заданной планки, чтобы «был самый-самый высокий уровень». По словам Шойгу, это соответствует и стандартам Минобороны, и самого Татарстана.

Он поблагодарил Рустама Минниханова за оперативное решение вопросов, связанных с возведением госпиталя. «Мы начинаем стройку, уже имея все решения по подключению коммуникаций. Ничто не мешает выполнению задачи», — подчеркнул министр обороны.

Военный госпиталь возвращается

В свою очередь президент Татарстана Рустам Минниханов назвал закладку камня «знаменательным днем»: «В Казань возвращается военный госпиталь». Прежний, располагавшийся в районе парка Горького, был одним из старейших в России. И можно сказать, был основан еще Петром I: тот в 1722 году издал указ о создании в нашем городе войскового лазарета.

Президент отметил, что это учреждение решало государственные задачи. В 1812 году здесь лечили военных с самыми сложными ранениями. Затем, в 1830 и 1840 годах, больных холерой. Не говоря уже о том страшном времени, когда шла Великая Отечественная война и долгие годы после нее. В госпитале, который обслуживал весь Казанский военный округ, трудились светила российской медицины.

Уже в наши дни военный госпиталь в Казани перестал существовать: в 2012 году по приказу министра обороны Анатолия Сердюкова его расформировали. В ведомстве отмечают, что новый госпиталь в Казани рекомендовал построить Совет по правам человека при президенте РФ «на фоне множества обращений от жителей Казани».

«Востребованность огромная», — озвучил весомую причину в пользу начатой стройки и Рустам Нургалиевич. Он напомнил, что в нашем городе два медицинских вуза: специалисты есть. И пообещал Сергею Шойгу «своевременно, с хорошим качеством» построить это медучреждение и укомплектовать лучшими специалистами. К слову, оно будет предназначено для военнослужащих и их близких не только нашей республики, а всего округа.

Образец для подражания

О деталях проекта журналистам рассказал врио начальника строительного управления публично-правовой «Военно-строительной компании» Минобороны России по Центральному военному округу Сергей Сухов. ППК «ВСК» — генподрядчик этой масштабной стройки. К слову, по данным Минобороны, ее нельзя обанкротить и все контракты защищены. Подрядчик, по словам Сухова, «сильный»: это казанская компания «Ак Таш».

Он сообщил, что это будет первый аналоговый объект, по которому в дальнейшем будут строиться все военные госпитали в России. Одним словом, казанский госпиталь задуман как типовой: его потом «растиражируют» повсюду. «По сути, это аналог ИНФЦ в Новосибирске, только в более укрепленной форме», — охарактеризовал он, отметив, что оттуда и скопировали инфекционную часть.

По проекту медучреждение в стиле хай-тек будет включать в себя три основных здания, КПП и вспомогательные, как то: пункт дезинфекции, станцию медицинских газов и др. В третьем корпусе разместится инфекционное отделение на 30 мест с отдельными выходами и внутренним шлюзом, а также дезинфекционный блок и столовая. Причем подвалы «инфекции» будут «двойного назначения»: их можно будет использовать как для хозяйственных нужд, так и при необходимости в качестве укрытия.

Площадь застройки 1,25 га обусловлена санитарно-эпидемиологическими нормами. Кроме того, обширную территорию легко разбить на отдельные функциональные зоны. Участок под строительство окружен лесопосадками. «Это благотворно скажется на восстановлении пациентов», — отмечает компания-генподрядчик.

По словам Сухова, строительство будет идти в два этапа. Срок госконтракта по первому истекает в декабре 2022 года. Второй этап запланирован на конец 2023 года. Но не исключено, что темпы строительства будут ускорять. Сначала появится административная и хозяйственная часть, инфекционная поликлиника. Соответственно, под нее дезинфекция автомобилей. Также установят две котельные, одна из которых будет автономной.

Во второй этап входит строительство поликлинического отделения, палатного и диагностического центра на 120 койко-мест. Интересно, что главное здание военного госпиталя с КПП №1 будет построено в последнюю очередь. Этот лечебный корпус соединят двумя крытыми переходами со вторым административно-бытовым, где будут и клуб с библиотекой, и конференц-зал на 200 мест, комнаты персонала, медчасть, пищеблок и многое другое.

Стоимость госпиталя Сухов не назвал даже примерно, сославшись на госэкспертизу сметы. Но пообещал, что лечиться здесь смогут как военнослужащие, так и гражданские. По сравнению с ныне существующими казанская больница Минобороны будет «более полноценной» за счет высокотехнологичного оборудования. Кроме того, госпиталь включат в систему ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Службы медицины катастроф. Раненых в случае надобности доставят авиацией.

Хорошо, что госпиталь вообще появится

«Прежнее место для госпиталя было идеальным: все-таки центр города, — говорит президент гильдии риелторов РТ Андрей Савельев. — Понятно, что ввиду определенных причин вернуться туда невозможно». «Но, во-первых, хорошо, что военный госпиталь вообще откроют. Долгое время было под вопросом, появится ли он вообще. Я сам как офицер запаса неоднократно бывал в старом госпитале на парке Горького. Так что сегодняшняя закладка камня это событие со знаком плюс», — отмечает он.

Савельев оценивает местоположение будущего медучреждения как хорошее минимум по двум параметрам. Это, во-первых, транспортная доступность. Оно находится «не где-то на отшибе»: можно прекрасно добраться на том же автобусе. Второе — близость Республиканской клинической больницы. «Тоже немаловажный момент: дополнительные мощности и квалифицированная врачебная помощь под боком. Я думаю, взаимодействие у двух лечебных учреждений будет», — перечислил он выгоды.

Директор центрального агентства недвижимости «Валери» Валерий Абсалямов соглашается с коллегой. Он не исключает, что госпиталь «вынесли» за черту города специально: в центре чаще всего трудно с парковкой. Абсалямов также предполагает, что не случайно «закольцовывают» с военным госпиталем РКБ и ДРКБ: «несколько медучреждений в одном месте — это хорошо. Создается некий медицинский куст».

В этом случае, напоминает собеседник нашего издания, вопрос стоимости земли не стоял. Выбор нового места для больницы Минобороны, полагает он, вполне оправдан: «Транспортная доступность хорошая, есть развязки. В том числе удобно иногородним. И экология в этом районе будет получше, чем в центре Казани».

1 / 37 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов