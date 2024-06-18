«Татнефть» сделала состоявшийся в Казани KazanForum углеродно-нейтральным

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть»

«Татнефть» погасила углеродный след состоявшегося в Казани международного форума «Россия — исламский мир: KazanForum 2024», ESG-партнером которого она выступила. В результате это мероприятие впервые стало углеродно-нейтральным.

Компания сообщила, что выбросы в атмосферу, произведенные организаторами и участниками форума, превысили 4,6 тыс. тонн CO2-эквивалента.

«Татнефть» компенсировала это воздействие путем погашения следа собственными углеродными единицами, полученными от реализации на Миннибаевском газоперерабатывающем заводе климатического проекта по модернизации факельной системы. К настоящему времени в рамках данного проекта было выпущено более 7,5 тыс. углеродных единиц из запланированных 51 тысячи.

Всего до погашения углеродного следа форума «Татнефть» располагала более 8,1 тыс. углеродных единиц от реализации первых этапов двух климатических проектов. В перспективе компания рассчитывает иметь на своем счете 2,2 млн углеродных единиц в результате завершения девяти климатических проектов, которые «Татнефть» зарегистрировала в национальном реестре углеродных единиц.

Ранее сообщалось, что KazanForum 2024 прошел 14—19 мая с участием представителей 87 стран мира и 87 субъектов РФ.

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