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Определились соперники «Локомотива» и «Спартака» по групповому этапу Лиги Европы

13:46, 27.08.2021
Определились соперники «Локомотива» и «Спартака» по групповому этапу Лиги Европы
Фото: скриншот

Стали известны соперники российских клубов по групповому этапу Лиги Европы сезона-2021/22. Так, московский «Спартак» сыграет с итальянским «Наполи», английским «Лестером» и польской «Легией».

«Локомотив» сыграет против итальянского «Лацио», французского «Марселя» и турецкого «Галатасарая».

Матчи группового этапа пройдут 6 сентября, 30 сентября, 21 октября, 4 ноября, 25 ноября, 9 декабря.

В целом группы выглядят так:

  • A: «Лион», Рейнджерс», «Спарта», «Брондбю»;
  • B: «Монако», ПСВ, «Реал Сосьедад», «Штурм»;
  • C: «Наполи», «Лестер», «Спартак», «Легия»;
  • D: «Олимпиакос», «Айнтрахт», «Фенербахче», «Антверпен»;
  • E: «Лацио», «Локомотив», «Марсель», «Галатасарай»;
  • F: «Брага», «Црвена Звезда», «Лудогорец», «Мидтьюлланд»;
  • G: «Байер», «Селтик», «Бетис», «Ференцварош»;
  • H: «Динамо» Загреб, «Генк», «Вест Хэм», «Рапид».

Вчера стало известно, что «Зенит» сыграет с «Челси», «Ювентусом» и «Мальме» в групповом этапе Лиги чемпионов.

СпортФутбол
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