Определились соперники «Локомотива» и «Спартака» по групповому этапу Лиги Европы
Стали известны соперники российских клубов по групповому этапу Лиги Европы сезона-2021/22. Так, московский «Спартак» сыграет с итальянским «Наполи», английским «Лестером» и польской «Легией».
«Локомотив» сыграет против итальянского «Лацио», французского «Марселя» и турецкого «Галатасарая».
Матчи группового этапа пройдут 6 сентября, 30 сентября, 21 октября, 4 ноября, 25 ноября, 9 декабря.
В целом группы выглядят так:
- A: «Лион», Рейнджерс», «Спарта», «Брондбю»;
- B: «Монако», ПСВ, «Реал Сосьедад», «Штурм»;
- C: «Наполи», «Лестер», «Спартак», «Легия»;
- D: «Олимпиакос», «Айнтрахт», «Фенербахче», «Антверпен»;
- E: «Лацио», «Локомотив», «Марсель», «Галатасарай»;
- F: «Брага», «Црвена Звезда», «Лудогорец», «Мидтьюлланд»;
- G: «Байер», «Селтик», «Бетис», «Ференцварош»;
- H: «Динамо» Загреб, «Генк», «Вест Хэм», «Рапид».
Вчера стало известно, что «Зенит» сыграет с «Челси», «Ювентусом» и «Мальме» в групповом этапе Лиги чемпионов.СпортФутбол
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