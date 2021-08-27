В Гидрометцентре России предупредили о заморозках в Поволжье

Фото: Роман Хасаев (архив)

На северо-востоке Приволжского федерального округа в ближайшие выходные ожидаются заморозки. 28 и 29 августа температура ночью опустится до -1 градуса, сообщили в Гидрометцентре России.

Так, 29—30 августа заморозки ожидаются в Башкирии. Там температура опустится до -2 градусов, прогнозируют синоптики.

Заморозки в ближайшие дни ожидаются в Забайкальском крае, в Свердловской, Челябинской и Костромской областях, Пермском крае и в Карелии, следует из экстренного предупреждения Гидрометцентра России.

По прогнозу синоптиков Татарстана, в субботу, 28 августа, и в воскресенье, 29 августа, в республике под влиянием обширного антициклона сохранится погода без осадков. Ночью температуры воздуха понизятся до +4..+10 градусов. Днем они не будут достигать отметки выше +18..+24°С.

Татьяна Демина