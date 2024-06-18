В России могут отменить мораторий на внеплановые проверки предприятий общепита

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В России могут отменить мораторий на внеплановые проверки предприятий общепита. Предложение об этом уже направлено на имя председателя правительства Михаила Мишустина, сообщает РИА «Новости».

Поводом отменить мораторий на проверки стал инцидент с массовой вспышкой ботулизма.

Сегодня Следственный комитет России сообщил о задержании трех человек, связанных с массовым отравлением блюдами из службы доставки в Москве, сообщили в пресс-службе ведомства. Среди задержанных — руководитель компании по производству продукции, гендиректор компании по приготовлению и доставке еды и руководитель отдела качества. Их имена не разглашаются.

Разиль Самигуллин