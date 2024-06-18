Новости

21:17 МСК Все новости
Новости раздела

Генпрокуратура предложила запретить въезд в Россию иностранцам, связанным с нежелательными организациями

09:03, 18.06.2024
Генпрокуратура предложила запретить въезд в Россию иностранцам, связанным с нежелательными организациями
Фото: Динар Фатыхов

Генпрокуратура России предложила внести поправку в законопроект МВД, регулирующий миграционную политику. Надзорное ведомство инициировало дополнение, запрещающее въезд в Россию иностранцам, которые связаны с деятельностью нежелательных организаций на территории страны, сообщает ТАСС.

Генпрокуратура предлагает включить статью, не допускающую пребывания и проживания в России лиц, участвующих в работе иностранных или международных неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной в стране.

Депутат Госдумы Алексей Чепа поддержал инициативу. Он отметил, что приезд таких иностранцев вряд ли связан с туризмом или дружественными целями, а скорее преследует антироссийские мотивы.

Напомним, Госдума в I чтении рассмотрела и приняла пакет законопроектов, предоставляющих возможность признавать нежелательными в России иностранные организации, учредителями которых выступают зарубежные госорганы.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Новости партнеров

Читайте также