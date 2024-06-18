Генпрокуратура предложила запретить въезд в Россию иностранцам, связанным с нежелательными организациями

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Генпрокуратура России предложила внести поправку в законопроект МВД, регулирующий миграционную политику. Надзорное ведомство инициировало дополнение, запрещающее въезд в Россию иностранцам, которые связаны с деятельностью нежелательных организаций на территории страны, сообщает ТАСС.



Генпрокуратура предлагает включить статью, не допускающую пребывания и проживания в России лиц, участвующих в работе иностранных или международных неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной в стране.

Депутат Госдумы Алексей Чепа поддержал инициативу. Он отметил, что приезд таких иностранцев вряд ли связан с туризмом или дружественными целями, а скорее преследует антироссийские мотивы.



Напомним, Госдума в I чтении рассмотрела и приняла пакет законопроектов, предоставляющих возможность признавать нежелательными в России иностранные организации, учредителями которых выступают зарубежные госорганы.