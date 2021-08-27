В МВД по Татарстану рассказали подробности ситуации с введением комендантского часа в общежитии Нижнекамска

Фото: Максим Платонов (архив)

МВД по Татарстану раскрыло подробности ситуации с введением комендантского часа в общежитии Нижнекамска на улице Рифката Гайнуллина, где участились случаи конфликтов на бытовой почве. Запрет на пребывание вне его стен с 22.00 до 06.00 действует там с 25 августа.

В ведомстве рассказали, что в Управление МВД России по Нижнекамскому району стали регулярно поступать жалобы местных жителей на конфликты в общежитии, где проживают лица, приехавшие работать на различных предприятиях города. 25 августа там провели проверку.

Выяснилось, что некоторые из проживающих работают незаконного или нелегально привлечены к трудовой деятельности. Помимо этого выявлено несоблюдение правил въезда либо режима пребывания (проживания) в РФ. В отношении нарушителей, прибывших из стран ближнего зарубежья, решается вопрос об их выдворении из России, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

В общежитии на улице Рифката Гайнуллина помимо комендантского часа введена бальная система его нарушений. Ежедневно сотрудниками ЧОП и полиции осуществляется патрулирование улиц.



Татьяна Демина