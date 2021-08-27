В Бугульминском районе РТ загорелась сухая трава и камыш на площади 300 кв. метров

В Бугульминском районе Татарстана выявили горение сухой травы и камыша. Предварительная площадь пожара составляет 300 кв. метров.

Термическую точку вблизи деревни Иркен обнаружили днем в результате космического мониторинга. Угрозы населенному пункту нет, сообщили в ГУ МЧС РФ по РТ. Для тушения пожара привлекли 23 человека и 9 единиц техники.

На этой неделе власти Татарстана сообщили, что число лесных пожаров в республике из-за аномальной жары уже приблизилось к показателям 2010 года. До 3 сентября местами на ее территории сохранится высокая (4 класс) и чрезвычайная пожарная опасность лесов (5 класс).



Татьяна Демина