Шойгу стал почетным художником Союза художников декоративно-прикладного искусства
Министр обороны России Сергей Шойгу получил почетное звание от Творческого союза художников декоративно-прикладного искусства. Об этом сообщает ТАСС.
Вручил диплом о присвоении звания директор союза Сергей Коломийцев. Мероприятие прошло на выставке работ Шойгу «Творчество ради жизни» в Казани, посетить которую министра обороны пригласил президент РТ Рустам Минниханов.
«Спасибо, но я абсолютно не заслуживаю», — ответил на это министр.
Коломийцев пояснил, что эксперты посчитали, что Шойгу имеет большой потенциал и талант.
Напомним, 21 августа в Казани открылась выставка работу Шойгу. Увидеть ее можно будет до 12 сентября. Организаторы говорят, что это первая такая масштабная выставка работ Шойгу — здесь представлено больше 100 экспонатов. Подробнее — в материале «Реального времени».
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