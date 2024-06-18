Хакеры RaHDit опубликовали данные операторов украинских БПЛА

Фото: Максим Платонов

Группировка RaHDit обнародовала данные более 1,2 тысячи операторов беспилотной авиации Украины, сообщает РИА «Новости». Среди них есть информация о штатной структуре 383-го отдельного полка дистанционно-управляемых летательных аппаратов ВСУ, который, по данным Следственного комитета России, причастен к атакам на российские аэродромы в Калужской, Рязанской и Саратовской областях. В результате этих атак погибли люди.



Следственный комитет России заочно предъявил обвинения командиру 383-го полка полковнику Сергею Бурденюку в организации атак беспилотников на российские аэродромы. Ему инкриминируются статьи «Покушение организованной группой на убийство двух и более лиц», «Диверсия» и «Убийство двух и более лиц общеопасным способом».



По данным следствия, Бурденюк спланировал и организовал запуск беспилотников Ту-141 «Стриж» из Харьковской области для нанесения ударов по российским аэродромам. Украинские военные несколько раз пытались атаковать российские аэродромы при помощи беспилотников.

В феврале 2024 года Бурденюк был внесен в российский список террористов.

Напомним, в прокуратуре Казани напомнили, что на территории Татарстана действует запрет на запуск БПЛА. Запрет был введен указом раиса Татарстана в 2022 году.

