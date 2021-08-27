Террористы захватили теплоход в Челнах — легенда учений ФСБ в Татарстане

Фото: УФСБ по РТ

Масштабные учения ФСБ по пресечению терактов прошли в Набережных Челнах на территории судоходного шлюза плотины Нижнекамской ГЭС.



Вводная предусматривала: группа вооруженных террористов проникла на территорию шлюзов и захватила заложников из числа сотрудников ФБУ «Администрация Камского бассейна внутренних водных путей», а также теплоход с пассажирами.

Как сообщили «Реальному времени» в УФСБ по РТ, в результате учений были отработаны навыки не только пресечения преступной деятельности условных преступников, но и организованной эвакуации людей и ликвидации последствий террористического преступления во взаимодействии с экстренными службами и территориальными органами власти.