Террористы захватили теплоход в Челнах — легенда учений ФСБ в Татарстане
Масштабные учения ФСБ по пресечению терактов прошли в Набережных Челнах на территории судоходного шлюза плотины Нижнекамской ГЭС.
Вводная предусматривала: группа вооруженных террористов проникла на территорию шлюзов и захватила заложников из числа сотрудников ФБУ «Администрация Камского бассейна внутренних водных путей», а также теплоход с пассажирами.
Как сообщили «Реальному времени» в УФСБ по РТ, в результате учений были отработаны навыки не только пресечения преступной деятельности условных преступников, но и организованной эвакуации людей и ликвидации последствий террористического преступления во взаимодействии с экстренными службами и территориальными органами власти.ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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