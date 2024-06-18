Число жителей Татарстана с подозрением на ботулизм возросло до 14 человек

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Число жителей Татарстана, обратившихся за помощью к врачам с подозрением на ботулизм, увеличилось с шести до 14, сообщил представитель Управления Роспотребнадзора по республике.



— По состоянию на 8.00 утра в Республиканскую клиническую инфекционную больницу им. проф. Агафонова госпитализировано 14 пациентов с ботулизмом, различной степени тяжести. Они находятся под круглосуточным наблюдением специалистов, оказывается вся необходимая медицинская помощь, — сообщил «Реальному времени» пресс-секретарь Минздрава Татарстана Азат Яхъяев.



Напомним, Управление Роспотребнадзора по Татарстану сообщило, что в Казани зарегистрировано шесть случаев подозрения на ботулизм после употребления салата лобио производства ООО «Локалкитчен». Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Проводится проверка ретейлера, через которого пострадавшие заказывали продукцию.

Следователи по факту отравления жителей региона возбудили уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».