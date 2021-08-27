КАМАЗ получил почти 4 млрд рублей прибыли в первом полугодии 2021-го

В первом полугодии 2021 года чистая прибыль ПАО «КАМАЗ» составила 3,969 млрд рублей. Выручка увеличилась на 40,2%, до 118,853 млрд рублей.

При этом чистый долг группы увеличился до 88,311 млрд рублей. Компания объясняет это «реализацией крупного инвестиционного проекта по развитию нового модельного ряда автомобилей и производственных мощностей».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Как отмечает «Интерфакс» со ссылкой на отчетность КАМАЗа, долгосрочные обязательства компании с начала года уменьшились на 15,8%, до 68,977 млрд рублей. Выручка автогиганта от продажи грузовиков и сборочных комплектов за первое полугодие составила 77,837 млн рублей.

Вчера премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому на модернизацию производства и обновление модельного ряда грузовых автомобилей КАМАЗ направят более 1 млрд рублей. С начала года на предприятии выпустили более 25 тысяч автомобилей.

