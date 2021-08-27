В Лениногорском районе РТ горит сухая трава вдоль железнодорожных путей

В Лениногорском районе Татарстана загорелась сухая трава вдоль железнодорожных путей. Огнем охвачено территория протяженностью в 15-20 км.

Сообщение о возгорании от диспетчера Лениногорского гарнизона поступило в 13.33. На место прибыли пожарные расчеты ПСЧ-66, сообщили в ГУ МЧС РФ по РТ.

Сейчас тушением пожара занимаются пожарные и спецтехника. Помимо этого производится опашка земли тракторами вдоль железнодорожных путей с двух сторон. В 14.40 со станции Бугульма на место пожара выехал пожарный поезд. Угрозы населенным пунктам и лесным массивам нет.

Сегодня в Бугульминском районе Татарстана выявили горение сухой травы и камыша на площади 300 кв. метров. Пожар ликвидировали в 13.35. Никто не пострадал.

На этой неделе власти Татарстана сообщили, что число лесных пожаров в республике из-за аномальной жары уже приблизилось к показателям 2010 года. До 3 сентября местами на ее территории сохранится высокая (4 класс) и чрезвычайная пожарная опасность лесов (5 класс).

Татьяна Демина