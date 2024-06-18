Росмолодежь столкнулась с шантажом иностранных делегатов на Всемирном фестивале молодежи
Руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева сообщила, что агентство столкнулось с рядом инцидентов, связанных с давлением и угрозами в адрес иностранных делегатов со стороны властей их стран. Это произошло во время ВФМ, который проходил с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус» по указу президента России Владимира Путина.
В интервью РИА «Новости» Разуваева отметила, что Росмолодежь продолжает следить за судьбой делегатов после возвращения в свои страны. Она привела несколько примеров давления на участников фестиваля:
- делегация из США столкнулась с прямыми угрозами,
- участникам из Австрии после возвращения домой предложили уволиться — в частности, молодым журналистам,
- некоторым участникам было затруднено продолжение обучения в высших учебных заведениях,
- на делегатов из Великобритании обрушилась информационная атака в СМИ.
По словам Разуваевой, российская сторона оказывает делегатам поддержку разного рода. Агентство старается максимально сопровождать молодых людей, чтобы они не подвергались шантажу просто за желание путешествовать, обретать новые знакомства и делать что-то хорошее.
Напомним, Татарстан получил «Ключ к Городу молодежи мира» на ВФМ. В список лучших попали регионы, которые активно проявили себя на ВФМ-2024. А именно Татарстан, Нижний Новгород, Москва, Ямал, Приморье.
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