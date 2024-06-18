В Азове Ростовской области горят резервуары с нефтепродуктами
В Азове Ростовской области сегодня ночью, около 2.30, в результате атаки беспилотника загорелись резервуары с нефтепродуктами.
Губернатор Василий Голубев сообщил, что, по предварительным данным, жертв нет.
Возгорание резервуара ликвидируют 73 человека, задействована 21 единица техники, сообщает МЧС России. На место направлена лаборатория Роспотребнадзора для контроля за состоянием воздуха.
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