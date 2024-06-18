Зеленский подписал законопроект о начальной общевойсковой подготовке для учащихся

Фото: Максим Платонов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о введении начальной общевойсковой подготовки вместо допризывной, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Согласно новому закону, в украинских образовательных учреждениях появится предмет «Защита Украины». Также закон предусматривает усиление мобилизации на территории страны. Он вступил в силу 18 мая. Теперь все военнообязанные должны обновить свои данные в военкомате в течение 60 дней после вступления закона в силу.

Кроме того, закон устанавливает обязанность военнообязанных постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата или полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

Напомним, еще до 20 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий мобилизовать заключенных в вооруженные силы страны.